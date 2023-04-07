73-летний французский специалист сделал громкое заявление о переходе аргентинского нападающего в ПСЖ, состоявшемся еще в августе 2021 года. Арсен Венгер заявил, что такой трансфер для парижского клуба является самым большим достижением в клубной истории ПСЖ.

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Венгер: Они должны относиться к нему с большим уважением

Также бывший наставник Арсенала отметил, что Лео является лучшим футболистом в истории футбола.

Все должны согласиться с тем, что самым большим достижением, которое только было у ПСЖ, является то, что Месси стал игроком их команды. Они должны относиться к нему с большим уважением и понимать, что он лучший игрок в истории футбола,

– заявил бывший наставник "канониров".

К слову. С октября 2019 года Арсен Венгер работает директором по развитию в ФИФА. Хотя до этого в течение 22 лет успешно руководил лондонским Арсеналом. До назначения быть тренером "канониров" успел поработать ассистентом наставника в Канне, а также возглавлял Нанси, Монако и Нагоя Грампус.

Чем меньше времени остается до конца контракта Лео с ПСЖ, тем больше слухов появляется по поводу возвращения Месси в свой бывший клуб Барселону. Также есть информационные вбросы об интересе со стороны команд Саудовской Аравии. Вроде бы аргентинец может снова воссоединиться в одном чемпионате по Криштиану Роналду, выступающему за местный Аль-Наср.

Но реальнее выглядит возвращение Лео в испанскую Ла Лигу.

В недавно матче против Лиона французские фанаты ПСЖ освистали Лео, когда его изображение появилось на табло "Парк де Пренс". Местные болельщики публично еще раз показали свою нелюбовь к чемпиону мира.

В Барселоне фанаты скандировали имя Месси на 10-й минуте полуфинала Кубка Короля против Реала. Похоже, что испанцы не обиделись на Лео, что тот в свое время переехал во Францию.

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