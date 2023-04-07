73-летний французский специалист сделал громкое заявление о переходе аргентинского нападающего в ПСЖ, состоявшемся еще в августе 2021 года. Арсен Венгер заявил, что такой трансфер для парижского клуба является самым большим достижением в клубной истории ПСЖ.
Стоит увидеть На символической минуте: фанаты Барселоны скандировали имя Месси в полуфинале против Реала
Венгер: Они должны относиться к нему с большим уважением
Также бывший наставник Арсенала отметил, что Лео является лучшим футболистом в истории футбола.
Все должны согласиться с тем, что самым большим достижением, которое только было у ПСЖ, является то, что Месси стал игроком их команды. Они должны относиться к нему с большим уважением и понимать, что он лучший игрок в истории футбола,
– заявил бывший наставник "канониров".
Чем меньше времени остается до конца контракта Лео с ПСЖ, тем больше слухов появляется по поводу возвращения Месси в свой бывший клуб Барселону. Также есть информационные вбросы об интересе со стороны команд Саудовской Аравии. Вроде бы аргентинец может снова воссоединиться в одном чемпионате по Криштиану Роналду, выступающему за местный Аль-Наср.
Но реальнее выглядит возвращение Лео в испанскую Ла Лигу.
В недавно матче против Лиона французские фанаты ПСЖ освистали Лео, когда его изображение появилось на табло "Парк де Пренс". Местные болельщики публично еще раз показали свою нелюбовь к чемпиону мира.
В Барселоне фанаты скандировали имя Месси на 10-й минуте полуфинала Кубка Короля против Реала. Похоже, что испанцы не обиделись на Лео, что тот в свое время переехал во Францию.
Главное о выступлениях Лионеля Месси в Париже
- Перебрался в ПСЖ из Барселоны в статусе свободного агента.
- С момента перехода в ПСЖ провел за парижан уже 67 матчей, в которых наколотил 29 голов и отдал 32 ассиста.
- Контракт Лео истекает по окончании сезона-2022/2023. В сотрудничестве есть пункт продления его еще на один год, но его воплощение в жизнь выглядит нереальным.
- В текущем сезоне Месси уже отыграл 33 поединка – 18 мячей и 17 результативных передач.
- Лео уже 35 лет, а его трансферную стоимость до сих пор оценивают достаточно солидно – в 45 миллионов евро.