В Аргентині відкрили пам'ятник Дієго Марадоні: фото

В аргентинському місті Сантьяго-дель-Естеро відкрили пам'ятник відомому футболісту Дієго Марадоні. Легендарний гравець помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років.
Пам'ятник відкрили перед матчем між збірними Аргентини та Чилі у відборі на чемпіонат світу 2022 року.
Нагадаємо Сімох лікарів звинуватили в убивстві Дієго Марадони
Пам'ятник встановили перед новим стадіоном "Estadio Madre de Ciudades", який лише нещодавно відкрили.
На відкриття пам'ятника прийшли і футболісти збірної Аргентини. А на матч проти Чилі вони вийшли у спеціальних футболках, присвячених Марадоні. Це був перший матч для збірної Аргентини, після того, як Дієго Марадона помер.
Щодо самої статуї, то вона має п'ять метрів у висоту та цілковито виконана з бронзи. Її встановили на п'єдесталі поблизу одного з входів на стадіон, звідки відкривається вид на річку Ріо-Дульсе.
Бронзова статуя Дієго Марадони в Аргентині / Фото AFA
- Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року у 60-річному віці.
- Причиною смерті став гострий набряк легень, викликаний загостренням хронічної серцевої недостатності. Його серце було вдвічі більше за нормальне.
- Перед цим Марадона переніс операцію на мозку.
- Відразу сімом лікарям висунули звинувачення у вбивстві Марадони. Було встановлено, що ексфутболіста неналежним чином доглядали.