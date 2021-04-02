Арбітра ув'язнили на 15 місяців за скандальні пенальті у топ-матчі Сербії: відео

Серйозне покарання за ганебне суддівство

Три роки минуло з того часу, але суд Сербії лише зараз звернув увагу на дивні рішення головного арбітра зустрічі Срджана Обрадовіча.

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У 2018 році суддя несподівано призначив пенальті у ворота Раднічків після стрімкої атаки Спартака. М'яч після передачі у штрафний доторкнувся ноги футболіста Раднічків, але Обрадовіч чомусь вирішив вказати на 11 метрів. Хоча м'яч не зачепив руку. Фолу у цьому епізоді також не було.

І лише зараз у 2021 році арбітра звинуватили в упередженості та серйозно покарали за ганебну роботу. Тепер рефері не лише буде 15 місяців сидіти у в'язниці, а й після цього ще протягом 10 років не зможе працювати у місцевій федерації футболу.