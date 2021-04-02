Арбітра ув'язнили на 15 місяців за скандальні пенальті у топ-матчі Сербії: відео
Футбольний арбітр Срджан Обрадовіч отримав 15 місяців в'язниці та ще 10 років відсторонення від футбольної діяльності за дивні призначення пенальті у матчі чемпіонату Сербії Спартак Суботіца – Раднічкі. Переможець зустрічі автоматично ставав учасником Ліги Європи.
Джерело:Marca
Серйозне покарання за ганебне суддівство
Три роки минуло з того часу, але суд Сербії лише зараз звернув увагу на дивні рішення головного арбітра зустрічі Срджана Обрадовіча.
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У 2018 році суддя несподівано призначив пенальті у ворота Раднічків після стрімкої атаки Спартака. М'яч після передачі у штрафний доторкнувся ноги футболіста Раднічків, але Обрадовіч чомусь вирішив вказати на 11 метрів. Хоча м'яч не зачепив руку. Фолу у цьому епізоді також не було.
І лише зараз у 2021 році арбітра звинуватили в упередженості та серйозно покарали за ганебну роботу. Тепер рефері не лише буде 15 місяців сидіти у в'язниці, а й після цього ще протягом 10 років не зможе працювати у місцевій федерації футболу.
- Таке суддівство дозволило Спартаку здобути перемогу з рахунком 2:0 та вийти Лігу Європи. Після поєдинку встановили, що пенальті були помилковими, але цифри на табло було вже не змінити.
Відео спірного пенальті
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