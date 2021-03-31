Матч кваліфікації Кубка африканських націй Кот-д'Івуар – Ефіопія був достроково завершений. Головний суддя зустрічі втратив свідомість прямо на футбольному полі.

Неприємний інцидент з арбітром

Головний арбітр зустрічі Чарльз Булу не зумів допрацювати кваліфікаційний матч Кубка африканських націй. Рефері стало погано на 81-й хвилині зустрічі.

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Після фолу на футбольному полі суддя дав свисток та сам раптово захитався на місці, ледь втримавшись на власних ногах. Футболісти та лайнсмен поєдинку побачили це та миттєво підбігли до Булу.

Досвідчений 34-річний суддя з Гани повернувся до тями, але поле покидав на ношах. Медики занесли Чарльза у машину швидкої допомоги.

Ghana referee Charles Bulu collapsed while officiating the 2021 AFCON Qualifier between Ivory Coast and Ethiopia in Abidjan. Swift recovery to him #TotalAFCONQ2021@zylofon1021fm @Blakkrasta #AfricanHistoryClass pic.twitter.com/inwTb5JqT5 — Gabriel Asamoah Kwabena Prince (@GabrielAsamoah4) March 30, 2021

Після цього епізоду резервний рефері був готовий замінити головного суддю, щоб завершити поєдинок. Однак не зумів цього зробити через своє громадянство.

Четвертий суддя був родом із Кот-д’Івуару, тому гра була достроково завершена. У підсумку – 1:3 перемога Кот-д’Івуару.

Відео неприємного епізоду з арбітром зустрічі