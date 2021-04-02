Серьезное наказание за позорное судейство

Три года прошло с тех пор, но суд Сербии лишь сейчас обратил внимание на странные решения главного арбитра встречи Срджана Обрадовича.

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В 2018 году судья неожиданно назначил пенальти в ворота Радничков после стремительной атаки Спартака. Мяч после передачи в штрафную коснулся ноги футболиста Радничков, но Обрадович почему-то решил указать на 11 метров. Хотя мяч не задел руку. Фола в этом эпизоде не было.

И только сейчас в 2021 году арбитра обвинили в предвзятости и серьезно наказали за позорную работу. Теперь рефери не только будет 15 месяцев сидеть в тюрьме, но и после этого еще в течение 10 лет не сможет работать в местной федерации футбола.

Такое судейство позволило Спартаку одержать победу со счетом 2:0 и выйти в Лигу Европы. После поединка установили, что пенальти были ошибочными, но цифры на табло было уже не изменить.

Видео спорного пенальти