Все заради Мессі та Роналду: арабський вболівальник купив найдорожчий білет в історії футболу
18 січня 2023, 14:40Читать новость на русском
Джерело:Daily Star
Анонімний бізнесмен з Саудівської Аравії розщедрився, аби побачити противостання двох ікон футболу. У вболівальника будуть певні привілегії.
Анонімний бізнесмен віддав рекордну суму, аби подивитись на матч між зірками Саудівської Аравії та ПСЖ. Щедрий фанат заплатив за квиток 2,66 мільйона єйро.
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Найдорожчий білет в історії футболу подарує певні переваги бізнесмену. Фанат отримає право бути присутнім на церемонії нагородження переможців поєдинку. Також він зможе зайти у роздягальні команд, після матчу, та поспілкуватися з футболістами. Виторг з білету має бути спрямований на благодійність.
Деталі зустрічі
- Кріштіану Роналду виступатиме за збірну провідних клубів Саудівської Аравії, а саме Аль-Насру та Аль-Хіляля. ПСЖ зіграє своїм звичним складом.
- Зустріч повина пройти 19 січня у столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді.
- Поєдинок стане для португальця дебютним за новий клуб та ще й з капітнаською пов'язкою, а Мессі знову отримає змогу позмагатись з Роналду.