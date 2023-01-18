Все заради Мессі та Роналду: арабський вболівальник купив найдорожчий білет в історії футболу

Анонімний бізнесмен з Саудівської Аравії розщедрився, аби побачити противостання двох ікон футболу. У вболівальника будуть певні привілегії.

Анонімний бізнесмен віддав рекордну суму, аби подивитись на матч між зірками Саудівської Аравії та ПСЖ. Щедрий фанат заплатив за квиток 2,66 мільйона єйро.

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Найдорожчий білет в історії футболу подарує певні переваги бізнесмену. Фанат отримає право бути присутнім на церемонії нагородження переможців поєдинку. Також він зможе зайти у роздягальні команд, після матчу, та поспілкуватися з футболістами. Виторг з білету має бути спрямований на благодійність.

Деталі зустрічі