Аплодували всі, окрім скривджених життям, – росіяни знову лютують після ігнорування українців

У Пекіні 6 лютого відбувся другий день змагань у командному турнірі з фігурного катання, який не обійшовся без чергового скандалу. У Росії знову "підгорає".

Росія у гніві

Представники української делегації на Олімпійських іграх не звертають уваги на спортсменів із Росії. Вже вкотре вони залишають без уваги виступи спортсменів ОКР.

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Після виступу росіянки Каміли Валієвої у короткій програмі командного турніру представники Російської Федерації розлютилися через повне ігнорування виступу спортсменки з боку українців.

Враження найсильніші! За країну кататися – це особлива стать. Одиночники зробили максимум. Усі аплодували стоячи Валієвій, крім деяких скривджених життям,

– сказав скандальний російський коментатор Дмитро Губернієв.

Витівки Губернієва на Олімпіаді-2022