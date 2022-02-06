Россия в гневе
Представители украинской делегации на Олимпийских играх не обращают внимания на спортсменов из России. В который раз они оставляют без внимания выступления спортсменов ОКР.
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После выступления россиянки Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира представители Российской Федерации разозлились из-за полного игнорирования выступления спортсменки со стороны украинцев.
Впечатления самые сильные! За страну кататься – это особый пол. Одиночники сделали максимум. Все аплодировали стоя Валиевой, кроме некоторых обиженных жизнью,
– сказал скандальный российский комментатор Дмитрий Губерниев.
Проделки Губерниева на Олимпиаде-2022
- В первый соревновательный день Игр-2022 российский комментатор устроил перепалку с журналистом с украинской аккредитацией Ли Рини.
- Губерниев не слишком культурно высказался в адрес представителя СМИ. Он прибег к ненормативной лексике. Но позволил употребить такие слова, как "проклятый неудачник" и "отброс".
- По словам Рини, российский журналист искал возможности провоцировать.