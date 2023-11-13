У матчі 12-го туру чемпіонату Англії лондонський Арсенал обіграв Бернлі з рахунком 3:1. Головним героєм поєдинку став українець Олександр Зінченко.

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Український захисник "канонірів" забив божевільний гол у ворота Бернлі та став найкращим гравцем поєдинку.

Після матчу Зінченко провів свій вільний час у колі сім'ї. Гравець збірної України поділився світлинами відвідування зоопарку. На фотографіях Олександр разом з донечкою Євою милуються мешканцями парку для тварин.

Безцінні моменти,

– підписав свою публікацію Зінченко.

Зінченко з донькою в зоопарку / instagram.com/zinchenko

Нагадаємо, що Олександр Зінченко одружений з відомою спортивною журналісткою Владою Седан. 1 серпня 2021 року у пари народилася донечка Єва. А в серпні 2023 року щасливі батьки повідомили про народження другої принцеси.