У 12-му турі англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал на домашньому стадіоні "Емірейтс" переміг Бернлі з рахунком 3:1. Яскраву крапку в поєдинку поставив українець Олександр Зінченко.

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Зінченко став найкращим у матчі Арсенал – Бернлі

На 74-й 26-річний лівий захисник "канонірів" забив супергол, за що отримав оцінку 8,8 балів від авторитетного статистичного порталу WhoScored. Це найвищий бал серед усіх гравців обох команд.



Оцінки гравців у матчі Арсенал – Бернлі / WhoScored

Відзначимо, що Зінченко відзначився першою результативною дією у поточному сезоні. Загалом це другий гол Олександра в АПЛ та 4-й в англійській кар'єрі.

Арсенал зрівнявся за очками із лідируючим Манчестер Сіті, у якого також 27 балів. Однак варто зауважити, що "містяни" зіграли на один поєдинок менше.