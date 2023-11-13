До неї увійшли гравці одразу з десяти різних клубів. Тільки Вест Гем має двох представників завдяки камбеку проти Ноттінгем Форрест.

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Зінченко змінив Миколенка у команді тижня

Місце там знайшлося й українському футболісту. Попри те, що Віталій Миколенко забив гол та мав усі шанси втретє поспіль опинитися у символічній збірній – цього не сталося. Але, що приємно, його змінив інший гравець збірної України.

Олександр Зінченко також відзначився ефектним взяттям воріт суперника, за що отримав оцінку 8.8. Протягом матчу він зробив 1 удар у площину воріт, віддав 94 передачі, з яких 87 відсотків були точними, одного разу вдало пішов у дриблінг, віддав один ключовий пас, виграв 7 повітряних дуелей та 5 разів відібрав м'яч.

Найкращим же в турі став партнер Іллі Забарного по Борнмуту Домінік Соланке. Він зробив дубль, який допоміг "вишням" створити сенсацію та перемогти Ньюкасл. За це форвард був оцінений у 9.2 бали.



Зінченко потрапив до команди тижня в АПЛ / скриншот із сайту Whoscored.com

Цікаво. Таким чином 3 тури поспіль у команді тижня АПЛ найкращим лівим захисником стає український футболіст.

У наступному турі Арсенал зіграє проти Брентфорда, а Евертон визначатиме сильнішого в поєдинку проти Манчестер Юнайтед. Можливо серія продовжиться?