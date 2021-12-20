АПЛ можуть зупинити посеред сезону: футболістів чекають суворі заборони

Через різке зростання кількості заражень коронавірусом в Англії можуть зупинити сезон Прем'єр-ліги. Невакцинованих футболістів чекають суворі обмеження.

Клуби АПЛ 20-го грудня повинні провести зустріч, на якій обговорять ситуацію зі спалахом COVID-19 у лізі. В АПЛ одні з найнижчих темпів вакцинацій серед топ-ліг Європи.

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Повідомляється, що майже третина гравців АПЛ не отримали другу дозу вакцини. Водночас в іспанській Ла Лізі та німецькій Бундеслізі таких футболістів близько 8%.

Обмеження для футболістів

Раніше в АПЛ планували врізати зарплати невакцинованим футболістам. Подібна практика була застосована у мюнхенській Баварії.

Щоб вплинути на невакцинованих гравців, клуби АПЛ можуть заборонити їм необов'язкові контакти з вакцинованими гравцями.

У рамках цього ймовірного нововведення нещеплених футболістів можуть зобов'язати переодягатися в окремій роздягальні та подорожувати окремо від решти команди.

Матчі АПЛ перенесуть