АПЛ можуть зупинити посеред сезону: футболістів чекають суворі заборони
Джерело:The Telegraph
Через різке зростання кількості заражень коронавірусом в Англії можуть зупинити сезон Прем'єр-ліги. Невакцинованих футболістів чекають суворі обмеження.
Клуби АПЛ 20-го грудня повинні провести зустріч, на якій обговорять ситуацію зі спалахом COVID-19 у лізі. В АПЛ одні з найнижчих темпів вакцинацій серед топ-ліг Європи.
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Повідомляється, що майже третина гравців АПЛ не отримали другу дозу вакцини. Водночас в іспанській Ла Лізі та німецькій Бундеслізі таких футболістів близько 8%.
Обмеження для футболістів
Раніше в АПЛ планували врізати зарплати невакцинованим футболістам. Подібна практика була застосована у мюнхенській Баварії.
Щоб вплинути на невакцинованих гравців, клуби АПЛ можуть заборонити їм необов'язкові контакти з вакцинованими гравцями.
У рамках цього ймовірного нововведення нещеплених футболістів можуть зобов'язати переодягатися в окремій роздягальні та подорожувати окремо від решти команди.
Матчі АПЛ перенесуть
- Клуби АПЛ хочуть, щоб сезон призупинили до 15-го січня 2022 року. Очікується, що ліга може перенести усі матчі АПЛ, які заплановані на 28 – 30 грудня. Нові дати матчів планують обговорити на цій же зустрічі.
- Також клуби планують обговорити умови для перенесення поєдинків, щоб уникнути ситуації як у Челсі.
- Лондонцям 19-го грудня відмовили у перенесенні гри з Вулверхемптоном. На лаві запасних Челсі було два воротарі й тільки четверо польових гравців.
- За один тиждень в АПЛ перенесли 9 матчів.