За інформацією джерела, клуби виступають за те, щоб відкласти 4 тури. Тобто призупинити чемпіонат зараз і відновити його в середині наступного місяця. Все через спалах коронавірусу, який зараз наздогнав Велику Британію.
До слова Рекордний спалах COVID-19: матч Манчестер Юнайтед в АПЛ екстрено перенесено
Керівництво Прем'єр-ліги поінформовано про те, що зростання кількості заражень пов'язане з поширенням омікрон-штаму коронавірусу.
Зазначимо, що наразі Прем'єр-ліга має намір слідувати нинішньому календарю, коли це можливо, але пріоритетом ліги залишаються безпека та здоров'я всіх учасників змагань.
Які матчі вже перенесли
- Манчестер сіті – Брайтон
- Ліверпуль – Ньюкасл
- Лестер – Тоттенхем
- Тоттенхем – Брайтон