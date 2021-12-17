За інформацією джерела, клуби виступають за те, щоб відкласти 4 тури. Тобто призупинити чемпіонат зараз і відновити його в середині наступного місяця. Все через спалах коронавірусу, який зараз наздогнав Велику Британію.

До слова Рекордний спалах COVID-19: матч Манчестер Юнайтед в АПЛ екстрено перенесено

Керівництво Прем'єр-ліги поінформовано про те, що зростання кількості заражень пов'язане з поширенням омікрон-штаму коронавірусу.

Зазначимо, що наразі Прем'єр-ліга має намір слідувати нинішньому календарю, коли це можливо, але пріоритетом ліги залишаються безпека та здоров'я всіх учасників змагань.

Зверніть увагу! Призупинення чемпіонату може залишити вболівальників без Boxing Day, коли футбольні матчі в Англії відбуваються наступного дня після Різдва (26 грудня).

Які матчі вже перенесли