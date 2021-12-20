Клубы АПЛ 20 декабря должны провести встречу, на которой обсудят ситуацию со вспышкой COVID-19 в лиге. В АПЛ одни из самых низких темпов вакцинации среди топ-лиг Европы.
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Сообщается, что около трети игроков АПЛ не получили вторую дозу вакцины. В то же время в испанской Ла Лиге и немецкой Бундеслиге таких футболистов около 8%.
Ограничения для футболистов
Ранее в АПЛ планировали урезать зарплаты невакцинированным футболистам. Подобная практика была применена в мюнхенской Баварии.
Чтобы повлиять на невакцинированных игроков, клубы АПЛ могут запретить им необязательные контакты с вакцинированными игроками.
В рамках этого возможного нововведения непривитых футболистов могут обязать переодеваться в отдельной раздевалке и путешествовать отдельно от остальной команды.
Матчи АПЛ перенесут
- Клубы АПЛ хотят, чтобы сезон приостановили до 15 января 2022 года. Ожидается, что лига может перенести все матчи АПЛ, запланированные на 28 – 30 декабря. Новые даты матчей намерены обсудить на этой же встрече.
- Также клубы планируют обсудить условия для переноса поединков во избежание ситуации как в Челси.
- Лондонцам 19 декабря отказали в переносе игры с Вулверхэмптоном. На скамейке запасных Челси было два вратаря и только четверо полевых игроков.
- За одну неделю в АПЛ перенесли 9 матчей.