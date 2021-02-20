В АПЛ голкіпер спиною забив гол у власні ворота: курйозне відео

У п'ятницю, 19 лютого, в АПЛ відбувся лише один поєдинок, у якому Лідс гостював на полі Вулверхемптона. Матч у рамках 25 туру запам'ятався автоголом.

Середняки АПЛ завершили перший тайм із "сухим" рахунком на табло 0:0. Доволі рівна гра клубів дала зрозуміти, що долю зустрічі вирішить один гол, так і сталось.

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Кумедний автогол

На 64-й хвилині гравець Вулверхемптона Адама Траоре наважився на дальній удар та не прогадав. Фортуна у цьому епізоді була на користь господарів. М'яч влучив у поперечину, а від неї зрикошетив у спину голкіперу Ілляну Месльє і відскочив у ворота.

Для нього цей пропущений гол став вже 42-м у 23 матчах. У такій ситуації складно звинувачувати у пропущеному голі голкіпера, він ніяк не зміг би врятувати власні володіння. Цей автогол став першим та останнім у зустрічі – 1:0 перемога Вулверхемптона.

Після звитяги клуб випередив Лідс на одне очко. Тепер у активі "вовків" 33 пункти та 11 місце. Їх прямий конкурент йде відразу за спиною – 12 сходинка та 32 очки.

Відео курйозного голу голкіпера