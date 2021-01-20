Англійський футбол не перестає дивувати розкішними голами. Цього разу голкіпер команди з четвертої ліги країни Том Кінг відзначився результативним ударом з власних володінь.

Матч Челтнем – Ньюпорт назавжди буде снитись у жахливих снах голкіперу господарів. Його колега за позицією Том Кінг став автором єдиного голу Ньюпорта у зустрічі. Відео результативного удару виклало Sky Sports.

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Воротар гостей вибив м'яч з власних володінь, траєкторія польоту м'яча дозволила йому не лише полетіти на частину поля суперника, а й у їх рамку воріт. Голкіпер Челтнема не був готовий до такого розвитку подій та вийшов на декілька метрів з власного штрафного, як виявилось, це стало фатальною помилкою.

Результативний удар Кінга відкрив рахунок у зустрічі на 12-й хвилині. Але переможний результат його команді втримати не вдалось. У доданий арбітром час до першого тайму Тому прийшлось виймати м'яч з власної сітки. Матч так і завершився нічиєю – 1:1.

Футболісти були шоковані таким ударом та не відразу побігли святкувати гол. Шаленої радості на відео навіть не видно. Після цього поєдинку Ньюпорт йде 2-м, поступаючись лише одним очко Кембрідж Юнайтед. Але у команди автора феноменального голу ще дві гри у запасі. Челтнем із 37 пунктами перебуває на 6-й позиції.