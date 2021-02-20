В пятницу, 19 февраля, в АПЛ состоялся лишь один поединок, в котором Лидс гостил на поле Вулверхэмптона. Матч в рамках 25 тура запомнился автоголом.

Середняки АПЛ завершили первый тайм с "сухим" счетом на табло 0:0. Довольно равная игра клубов дала понять, что судьбу встречи решит один гол, так и случилось.

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Забавный автогол

На 64-й минуте игрок Вулверхэмптона Адама Траоре решился на дальний удар и не прогадал. Фортуна в этом эпизоде была в пользу хозяев. Мяч попал в перекладину, а от нее срикошетил в спину голкиперу Ильяну Меслье и отскочил в ворота.

Для него этот пропущенный гол стал уже 42-м в 23 матчах. В такой ситуации сложно винить в пропущенном голе голкипера, он никак не смог бы спасти собственные владения. Этот автогол стал первым и последним во встрече – 1:0 победа Вулверхэмптона.

После победы клуб опередил Лидс на одно очко. Теперь в активе "волков" 33 пункта и 11 место. Их прямой конкурент идет сразу за спиной – 12 строчка и 32 очка.

Видео курьезного гола голкипера