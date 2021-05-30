Рюдігер зламав Де Брюйне ніс та стінку лівої очниці

Бельгійський футболіст Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне не зміг дограти фінальний матч Ліги чемпіонів проти Челсі. Півзахисник зазнав важкої травми.

Діагноз Де Брюйне

Кевін Де Брюйне розповів про характер травми, яку він отримав у фіналі Ліги чемпіонів проти Челсі.

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За словами футболіста, у нього перелом носа та стінки лівої очниці.

Привіт, друзі, тільки що повернулися з лікарні. Мій діагноз – перелом кісток носа і перелом стінки лівої очниці. Зараз почуваюся добре. Звичайно, все ще розчарований тим, що сталося вчора. Ми повернемося,

– написав бельгієць.

На 56 хвилині гри захисник Челсі Антоніо Рюдігер жорстко заблокував Де Брюйне у центрі поля. Кевін довго лежав на газоні, а потім був замінений через травму. Рюдігер отримав жовту картку й продовжив гру.

Зауважимо, що 29-річний Де Брюйне отримав виклик у збірну Бельгії на Євро-2020.