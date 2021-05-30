Диагноз Де Брюйне

Кевин Де Брюйне рассказал о характере травмы, которую он получил в финале Лиги чемпионов против Челси.

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По словам футболиста, у него перелом носа и стенки левой глазницы.

Привет, друзья, только что вернулись из больницы. Мой диагноз – перелом костей носа и перелом стенки левой глазницы. Сейчас чувствую себя хорошо. Конечно, все еще разочарован тем, что произошло вчера. Мы вернемся,

– написал бельгиец.

На 56 минуте игры защитник Челси Антонио Рюдигер жестко заблокировал Де Брюйне в центре поля. Кевин долго лежал на газоне, а затем был заменен из-за травмы. Рюдигер получил желтую карточку и продолжил игру.

Заметим, что 29-летний Де Брюйне получил вызов в сборную Бельгии на Евро-2020.

Челси выиграл Лигу чемпионов. Единственный гол в финальной игре забил немецкий хавбек Кай Хаверц. Для Манчестер Сити это был первый финал Лиги чемпионов в истории клуба.