Під час півфінальної зустрічі Ліги чемпіонів між Реалом та Манчестер Сіті (1:1) стався чудернацький інцидент. Альф-Інге Голанд відзначився дитячою витівкою.

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Ніхто не змовчав

У VIP-ложі даного поєдинку знаходився батько норвезького футболіста Альф-Інге Голанд. Вболівальники мадридського колектива вирішили не пройти мовчки повз таку персону, тому почали провокувати батька Ерлінга, ображаючи його сина. Колишній футболіст Манчестер Сіті також не захотів ігнорувати поведінку фанатів "вершкових", тому між сторонами розпочалась суперечка.

В ході конфлікту Альф-Інге використовував усе, що потрапило йому під руку, аби гідно відповісти своїм опонентам. Батько норвезького футболіста кидався їжею у фанатів "королівського клубу", вигукував образливі речі та демонстрував непристойні жести, що звичайно ж і отримував у відповідь від шаленого натовпу. У результаті служби безпеки вивели норвежця із VIP-ложі та стадіону.

Відео інциденту: