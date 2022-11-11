Шахтар знайшов заміну Мудрику: гравець забивав Челсі і Манчестер Сіті

У зимове трансферне вікно Михайло Мудрик може залишити "гірників" і перейти в один із топ-клубів. Скаути Шахтаря знайшли гравця, який зможе замінити зіркового українця.

Михайло Мудрик став відкриттям нинішнього сезону Ліги чемпіонів. Цілком природно, що гранди європейського футболу розпочали справжнє полювання за українською зіркою. Заміною Мудрику в Шахтарі може стати хорватський півзахисник Антоніо Марін.

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Протеже Йовічевіча

Здібності Маріна прекрасно відомі головному тренеру "гірників" Ігору Йовічевічу. Талановитий вінгер працював під його керівництвом в юнацькій команді Динамо Загреб. До речі, Антоніо грав проти Шахтаря в Юнацькій лізі УЄФА. Крім того, Марін відзначився забитими голами у ворота юнацьких команд Челсі та Манчестер Сіті.

На футбольному полі Антоніо може зіграти на обох флангах атаки, а за потреби і центрального нападника. У свій час футболіст був одним з головних талантів Хорватії. Крім загребського Динамо 21-річний гравець виступав у Шибенику, Локомотіві Загреб, а також італійській Монці в Серії Б.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Маріна в 1,8 мільйона євро. Його контракт з Динамо чинний до 2024 року.

Щоправда статистка гравця в нинішньому сезоні не вражає. Антоні зіграв лише в 6 матчах і результативними діями не відзначився. Цілком ймовірно, що Йовічевіч, який вміє працювати з молоддю, розкриє талант Маріна.