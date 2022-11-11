Михайло Мудрик став відкриттям нинішнього сезону Ліги чемпіонів. Цілком природно, що гранди європейського футболу розпочали справжнє полювання за українською зіркою. Заміною Мудрику в Шахтарі може стати хорватський півзахисник Антоніо Марін.

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Протеже Йовічевіча

Здібності Маріна прекрасно відомі головному тренеру "гірників" Ігору Йовічевічу. Талановитий вінгер працював під його керівництвом в юнацькій команді Динамо Загреб. До речі, Антоніо грав проти Шахтаря в Юнацькій лізі УЄФА. Крім того, Марін відзначився забитими голами у ворота юнацьких команд Челсі та Манчестер Сіті.

На футбольному полі Антоніо може зіграти на обох флангах атаки, а за потреби і центрального нападника. У свій час футболіст був одним з головних талантів Хорватії. Крім загребського Динамо 21-річний гравець виступав у Шибенику, Локомотіві Загреб, а також італійській Монці в Серії Б.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Маріна в 1,8 мільйона євро. Його контракт з Динамо чинний до 2024 року.

Щоправда статистка гравця в нинішньому сезоні не вражає. Антоні зіграв лише в 6 матчах і результативними діями не відзначився. Цілком ймовірно, що Йовічевіч, який вміє працювати з молоддю, розкриє талант Маріна.