ЗМІ повідомляють, що лондонський клуб вже контактував із Мудриком та провів позитивні перемовини. Не виключено, що вже взимку 2023 року Михайло одягне футболку Арсенала.

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Переїзд у Лондон вже не за горами

Лівий вінгер збірної України близький до того, щоб стати другим українцем у складі "канонірів". Перед стартом сезону в Арсенал перейшов один із лідерів "синьо-жовтих" Олександр Зінченко.

Раніше в інтернеті спливала інформація про те, що Арсенал продовжуватиме стежити за талановитим вихованцем "гірників" та у зимове трансферне вікно спробує переманити до себе Михайла.

Якщо усе підтвердиться, то вже у дебютний сезон Мудрик матиме чудовий шанс стати чемпіоном АПЛ. Після 13 зіграних матчів підопічні Мікеля Артети лідирують в Англійській Прем'єр-лізі, випереджаючи МанСіті на 2 бали.

Мудрик став справжнім відкриттям цього сезону, а особливо у Лізі чемпіонів. Тому не дивно, чому така увага прикута саме до цього талановитого вінгера.

Раніше у донецькому клубі запевнили, що не будуть вимагати захмарних коштів за трансфер свого вихованця, але оцінюють Мудрика у солідну суму. Донеччани ставлять його в один ряд із найкращими лівими вінгерами планети – Мбаппе, Вінісіусом та іншими.

До слова. У сезоні-2022/2023 Мудрик провів 14 поєдинків, у яких забив 7 голів та зробив 7 результативних передач. Контракт Михайла з Шахтарем розрахований до кінця 2026-го, але очікується, що футболіст покине "гірників" значно раніше.