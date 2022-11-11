Михаил Мудрик стал открытием нынешнего сезона Лиги чемпионов. Вполне естественно, что гранды европейского футбола открыли настоящую охоту за украинской звездой. Заменой Мудрику в Шахтере может стать хорватский полузащитник Антонио Марин.

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Протеже Йовичевича

Способности Марина прекрасно известны главному тренеру "горняков" Игору Йовичевичу. Талантливый вингер работал под его руководством в юношеской команде Динамо Загреб. Кстати, Антонио играл против Шахтера в Юношеской лиге УЕФА. Кроме того, Марин отметился забитыми голами в ворота юношеских команд "Челси" и "Манчестер Сити".

На футбольном поле Антонио может сыграть на обоих флангах атаки, а при необходимости и центрального нападающего. Одно время футболист был одним из главных талантов Хорватии. Кроме загребского Динамо 21-летний игрок выступал в Шибенике, Локомотиве Загреб, а также итальянской Монце в Серии Б.

Авторитетный порталTransfermarkt оценивает Марина в 1,8 миллиона евро. Его контракт с Динамо действует до 2024 года.

Правда, статистка игрока в нынешнем сезоне не впечатляет. Антони сыграл всего в 6 матчах и результативными действиями не отличился. По всей вероятности, Йовичевич, умеющий работать с молодежью, сумеет раскрыть талант Марина.