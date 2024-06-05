Іменитий екстренер збірної Італії очолив Наполі: клубу приписують інтерес до Довбика

Італійське Наполі визначилось із новим головним тренером. Наступником Франческо Кальцона став Антоніо Конте.

Неаполітанський клуб підписав контракт із 54-річним наставником до 30 червня 2027-го року. У Наполі не розкривають жодних інших деталей угоди.

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Новий виклик для Антоніо Конте

Італійський тренер не приховує радісних емоцій після цього призначення. Антоніо Конте пообіцяв керівництву та уболівальникам, що зробить усе, аби команда продовжувала рости під його керівництвом.

Раніше була інформація, що контракт Конте коштуватиме 6,5 мільйона євро за сезон плюс бонуси за три роки, без пункту про звільнення.

Останній рік італійський коуч був без роботи. 26 березня 2023-го року Конте був звільнений із англійського Тоттенхема.

Новий клуб Конте закінчив минулий сезон-2023/2024 аж на 10-му місці в італійській Серії А (53 бали). Цікаво, що саме Наполі входить у список клубів, які спробують оформити трансфер українця Артем Довбика. Також неаполітанцям приписують інтерес до Михайла Мудрика та Георгія Судакова.

Що відомо про тренерську кар'єру Антоніо Конте