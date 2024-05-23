У січні Наполі вже робило пропозицію Шахтарю щодо трансферу Георгія Судакова. Однак "гірники" вважають, що 40 мільйонів євро замало за лідера команди.

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Наполі може заплатити за Судакова більше

Керівництво "неаполітанців" розуміє, що Шахтар хоче заробити на молодому півзахиснику максимально можливу суму. Однак Наполі готовий запропонувати за Судакова максимум 50 мільйонів євро. Це фінальна сума, за яку італійський клуб придбає півзахисника.

У разі незгоди "гірників", "неаполітанці" відмовляться від ідеї трансферу українського футболіста.

Нещодавно Судаков підписав новий контракт із Шахтарем, де клуб хоче заробити на півзахиснику 150 мільйонів євро.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Георгій Судаков провів за "гірників" 34 матчі, у яких забив 10 голів та віддав 6 результативних передач.

Нагадаємо, що Даріо Срна раніше заявив, що Шахтар хоче заробити на футболістові великі гроші і продадуть його лише за суму понад 60 мільйонів євро.