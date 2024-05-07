В останніх матчах українець повернув собі місце в основному складі, а в матчі проти Тоттенхема навіть зірвав оплески від фанатів "синіх" за свій перформанс. Проте чутки про його можливий перехід досі не стихають.

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У клубі може з'явитися осередок українців

Повідомляється, що 23-річний вінгер може продовжити кар'єру в Італії. В його послугах зацікавився Наполі.

За інформацією британського видання, клуби можуть оформити велику угоду під час наступного трансферного вікна. Вони готують обмін, в результаті якого Михайло Мудрик може перебратися в Неаполь, а у зворотному напрямку перейде форвард Віктор Осімхен.

Якщо він врешті-решт відбудеться, то, окрім українського футболіста, Наполі також отримає частину суми від трансферу нігерійця, адже оцінює його дорожче та має великий інтерес щодо нападника від ПСЖ.

Цікаво. Наполі цікавиться ще двома українцями. Італійський клуб претендує на підписання Георгія Судакова, за якого пропонував узимку Шахтарю 40 мільйонів євро, а також на Артема Довбика. Саме форварда Жирони неаполітанці розглядають на заміну Віктора Осімхена, який майже гарантовано залишить Наполі влітку.

Зазначимо, що Михайло Мудрик у нинішній кампанії провів за Челсі 39 матчів, у яких забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі. Наступний поєдинок "сині" проведуть 11 травня на виїзді проти Ноттінгем Форест. Стартовий свисток пролунає о 19:30.