Анонс матчу Іспанія – Англія: все, що треба знати про фінал Євро-2024

Збірні Іспанії та Англії наблизились впритул до здобуття звання найкращої команди континенту. Розповідаємо все найцікавіше про вирішальний матч чемпіонату Європи-2024.

У неділю, 14 липня, на Євро-2024 визначиться чемпіон континенту. У битві за трофей зійдуться збірні Іспанії та Англії. 24 Канал розповідає про все найцікавіше стосовно цього матчу.

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Шлях Іспанії до фіналу

Іспанці показують не тільки неймовірні результати, а ще і гру протягом поточного циклу. У відборі підопічні де ла Фуенте виграли 7 з 8 матчів, а на самому Євро тріумфували у всіх зустрічах. При цьому шлях "фурії рохи" був сповнений топ-суперників:

Іспанія – Хорватія 3:0

Іспанія – Італія 1:0

Іспанія – Албанія 1:0

Іспанія – Грузія 4:1

Іспанія – Німеччина 2:1

Іспанія – Франція 2:1

Іспанія вражала як неймовірною грою в нападі, так і надійною в обороні. Тому недивно, що піренейці поступово перетворювались у головного фаворита Євро-2024.



Іспанія феєрить на Євро-2024 / фото Getty Images

Шлях Англії до фіналу

Проте у фіналі їм протистоятиме найбільш статусна команду турніру. Англія володіє найдорожчим складом та показує зрілу, хоч і прагматичну гру.

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У кваліфікації підопічні Саутгейта виграли непросту групу з Італією та Україною, лише двічі зігравши внічию. На самому ж Євро "три леви" не особливо вражали та навіть не раз були на межі вильоту.

Проста група була виграна лише з п'ятьма очками (1:0 проти Сербії, 1:1 проти Данії та 0:0 проти Словенії). В 1/8 фіналу англійці програвали словакам, але диво-гол від Беллінгема у компенсований час витягнув команду Саутгейта у екстратайм. Там вже свою справу зробив Кейн.

В 1/4 фіналу Англії довелось відіграватися у матчі проти Швейцарії (1:1), а потім проходити її в серії пенальті. Зрештою гра проти Нідерландів у півфіналі нарешті порадувала фанатів "трьох левів". Англія довела свій статус фаворита та заслужено виграла 2:1.



Джуд Беллінгем та Гаррі Кейн – головна надія Англії / фото Getty Images

Розклади перед фіналом

Якщо на старті Євро Англія вважалась головним фаворитом турніру, то зараз розподіл сил змінився. Експерти називають Іспанію фаворитом фіналу, але шанси близькі до рівних.

Вірогідність перемоги "фурії рохи" становить орієнтовно 58% проти 42% на команду Саутгейта. На руку Англії має зіграти кадрова ситуація, тренер зможе розраховувати на всіх гравців із заявки.

. Всі жовті картки перед фіналом Євро-2024 "згорають", тому жоден гравець не може пропустити вирішальну гру через перебір попереджень. Єдиним приводом для дискваліфікації могла стати червона картка у півфіналі. Проте гравці Іспанії та Англії обійшлись в 1/2 фіналу без вилучень.

Іспанія ж у чвертьфіналі втратила Педрі, який через жорсткий фол від Крооса отримав травму та повернеться лише перед стартом сезону 2024-2025. Також під питанням і участь запасного правого захисника Хесуса Наваса.

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Орієнтовні склади

Попри відсутність кадрових проблем, саме склад Англії є більшою загадкою перед фіналом. По-перше, відкрите питання лівого захисника. Майже весь турнір там відіграв номінальний правий бек Тріпп'єр через травму Шоу.

Втім у півфіналі Люк вийшов на заміну в перерві та показав непогану гру. Тому незрозуміло, кому довіриться Саутгейт у вирішальному матчі. Також під питанням може бути і участь Кобі Мейну в парі з Декланом Райсом у центрі.

На цій позиції коуч використовував спочатку Александера-Арнольда, потім – Галлахера. А вже у плей-оф це місце зайняв Мейну та каші не зіпсував. Чи готовий обережний Саутгейт виставити в основі на фінал 19-річного хлопця з малим досвідом великих ігор? Хтозна.



Кобі Мейну виборов місце у старті збірної Англії / фото Getty Images

У Іспанії ж в плані основи все куди більш очевидно. Ле Норман та Карвахаль були дискваліфіковані на півфінал, але на вирішальну гру мають повернутися в основу.

Тому Начо доведеться сісти на лаву запасних. Що ж стосується травмованого Педрі, то його феєрично підмінює Дані Ольмо, у котрого 3 голи та 2 асисти на Євро-2024.

Очікувані склади:

Клеймо Гарета Саутгейта

: Сімон – Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья – Родрі, Руїс – Ямал, Ольмо, Вільямс – Мората.: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Гуехі, Тріпп'єр – Райс, Мейну – Фоден, Беллінгем, Сака – Кейн.

Тренери обох команд є доволі цікавими постатями. Саутгейт провів не дуже зіркову ігрову кар'єру за Крістал Пелас, Астон Віллу та Мідлсбро, але з останніми зміг навіть дійти до фіналу Кубка УЄФА-2006.

Втім найбільше Гарет запам'ятався нереалізованим пенальті на Євро-1996 у півфіналі з німцями. Через той промах Англія не потрапила у фінал, а сам захисник став об'єктом цькування на Батьківщині.



Гарет Саутгейт намагається завершити шлях від антигероя до героя / фото Getty Images

Виправити ситуацію Саутгейт намагається в ролі тренера. Збірну Англії спеціаліст очолив у 2016 році і з тих пір доходив як мінімум до півфіналу на трьох з чотирьох крупних турнірах (ЧС-2018, Євро-2020 та Євро-2024).

При цьому Гарета продовжують критикувати за прагматичний стиль гри та відсутність видовища при наявності крутих майстрів. Але результати говорять самі за себе, з часів перемоги на Мундіалі-1966 Англія ще ніколи так близько до трофеїв не наближалась.

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Загадковий Луїс де ла Фуенте

Куди менш відомим є візаві Саутгейта по фіналу. Луїс де ла Фуенте теж провів не надто яскраву кар'єру, хоча з Атлетіком встиг виграти два чемпіонства та Кубок у 80-ті.

Як тренер, де ла Фуенте вже давно працює з молодіжними та юнацькими командами Іспанії (така собі піренейська версія Олександра Петракова). Причому робить це успішно!



Луїс де ла Фуенте став відкриттям Євро-2024 / фото Getty Images

Іспанці виграли Євро-2015 у категорії U-19, а також молодіжне Євро-2019 з командою U-21. Також де ла Фуенте возив "фурію роху" на минулі Олімпійські ігри-2020 у Токіо, де команда взяла срібло через поразку у фіналі від Бразилії (1:2).

Зрештою після невдачі Луїса Енріке на ЧС-2022 де ла Фуенте довірили крісло дорослої збірної. Скепсису було чимало, але Луїс продовжив вектор розвитку свого попередника та вдало інтегрував молодь у гру команди. На Євро-2024 поїхали аж сім срібних призерів минулої Олімпіади:

Унаї Сімон

Марк Кукурелья

Мікель Меріно

Мартін Субіменді

Педрі

Дані Ольмо

Мікель Оярсабаль

Історія виступів на Євро

Іспанія є однією з рекордсменок чемпіонату Європи. "Фурія роха" чотири рази виходила у фінал, вигравши три з них (1964, 2008, 2012). Стільки ж трофеїв має і збірна Німеччини, тому перемога у Берліні виведе іспанців у чисті рекордсмени турніру.

А ось Англія ще жодного разу не підіймала над головою Кубок Анрі Делоне. При цьому "три леви" лише раз виходили у фінал. Сталось це на минулому чемпіонаті Європи, де команда Саутгейта в Лондоні поступилась у вирішальній грі Італії по пенальті.

Статистика виступів на чемпіонатах Європи:

ІСПАНІЯ АНГЛІЯ 1960 - - 1964 чемпіон - 1968 - 3 місце 1972 - - 1976 - - 1980 група (4 місце) група (3 місце) 1984 фінал - 1988 група (3 місце) група (4 місце) 1992 - група (4 місце) 1996 1/4 фіналу 1/2 фіналу 2000 1/4 фіналу група (3 місце) 2004 група (3 місце) 1/4 фіналу 2008 чемпіон - 2012 чемпіон 1/4 фіналу 2016 1/8 фіналу 1/8 фіналу 2020 1/2 фіналу фінал

Очні матчі

Іспанія та Англія зустрічались між собою 27 разів. Невелика перевага на боці британської команди – 13 перемог при 4-х нічиїх та 10-ти поразках. Різниця м'ячів – 32:45.

Що стосується дуелей на чемпіонатах Європи, то там команди грали одна з одною двічі. У 1980 році Англія взяла гору на груповій стадії (2:1). А на домашньому для "трьох левів" Євро-1996 англійці пройшли Іспанію у чвертьфіналі по пенальті після 0:0 в основний час.

До слова, на Мундіалях між командами було два матчі і тут вже перевага на боці Іспанії. Правда. обидві зустрічі відбулись доволі давно – 1:0 у 1950-му та 0:0 у 1982-му.

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Де дивитись

Матч Іспанія – Англія онлайн буде показаний в Україні наживо на двох ресурсах. Для інтернет-користувачів пряма трансляція фіналу Євро-2024 буде доступна на ОТТ-платформі Megogo.

Що ж стосується телеглядачів, то прямий ефір матчу Іспанія – Англія відбудеться на регіональних каналах Суспільного. Крім того, текстова онлайн-трансляція фіналу Євро-2024 пройде на сайті 24 Каналу. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.