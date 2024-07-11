На чемпіонаті Європи-2024 визначилась пара фіналістів. У вирішальній битві за трофей зійдуться національні команди Іспанії та Англії.

До теми Англія чи Іспанія: суперкомп'ютер назвав переможця Євро-2024

Дві зіркові збірні

Обидві збірні були фаворитами перед стартом чемпіонату Європи. Англія та Іспанія входили у топ-4 найдорожчих збірних турніру за версією сайту Transfermarkt.

Підопічні Саутгейта взагалі посідають перше місце у цьому рейтингу, англійські футболісти оцінені у 1,52 мільярда євро. Іспанці ж коштують 965,5 мільйона євро, поступаючись в ціні англійцям, французам та португальцям.

Одразу шестеро гравців-учасників фіналу Євро-2024 оцінені у більш ніж 100 мільйонів. П'ятеро з них є англійцями, єдиним іспанцем, який оцінений у вищу суму, є опорник Манчестер Сіті Родрі.

Топ-10 найдорожчих гравців фіналу Євро-2024 за версією Transfermarkt:

№ ГРАВЕЦЬ ЗБІРНА ВАРТІСТЬ 1 Джуд Беллінгем Англія 180 млн євро 2 Філ Фоден Англія 150 млн євро 3 Букайо Сака Англія 140 млн євро 4 Родрі Іспанія 120 млн євро 5 Деклан Райс Англія 120 млн євро 6 Гаррі Кейн Англія 100 млн євро 7 Ламін Ямал Іспанія 90 млн євро 8 Педрі Іспанія 80 млн євро 9 Коул Палмер Англія 80 млн євро 10 Оллі Воткінс Англія 65 млн євро

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Матч Іспанія – Англія відбудеться 14 липня на "Олімпіаштадіон" у Берліні. Для "фурії рохи" це буде п'ятий фінал в історії, тоді як для англійців – другий поспіль. Раніше Англія не брала Євро, тоді як у Іспанії вже три трофеї Анрі Делоне.