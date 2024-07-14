В воскресенье, 14 июля, на Евро-2024 определится чемпион континента. В битве за трофей сойдутся сборные Испании и Англии. 24 Канал рассказывает обо всем самом интересном относительно этого матча.

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Путь Испании к финалу

Испанцы показывают не только невероятные результаты, а еще и игру в течение текущего цикла. В отборе подопечные де ла Фуэнте выиграли 7 из 8 матчей, а на самом Евро триумфовали во всех встречах. При этом путь "фурии рохи" был полон топ-соперников:

Испания – Хорватия 3:0

Испания – Италия 1:0

Испания – Албания 1:0

Испания – Грузия 4:1

Испания – Германия 2:1

Испания – Франция 2:1

Испания поражала как невероятной игрой в нападении, так и надежной в обороне. Поэтому неудивительно, что пиренейцы постепенно превращались в главного фаворита Евро-2024.



Испания феерит на Евро-2024 / фото Getty Images

Путь Англии в финал

Однако в финале им будет противостоять наиболее статусная команда турнира. Англия обладает самым дорогим составом и показывает зрелую, хоть и прагматичную игру.

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В квалификации подопечные Саутгейта выиграли непростую группу с Италией и Украиной, лишь дважды сыграв вничью. На самом же Евро "три льва" не особо впечатляли и даже не раз были на грани вылета.

Простая группа была выиграна лишь с пятью очками (1:0 против Сербии, 1:1 против Дании и 0:0 против Словении). В 1/8 финала англичане проигрывали словакам, но чудо-гол от Беллингема в компенсированное время вытащил команду Саутгейта в экстратайм. Там уже свое дело сделал Кейн.

В 1/4 финала Англии пришлось отыгрываться в матче против Швейцарии (1:1), а затем проходить ее в серии пенальти. В конце концов игра против Нидерландов в полуфинале наконец порадовала фанатов "трех львов". Англия доказала свой статус фаворита и заслуженно выиграла 2:1.



Джуд Беллингем и Харри Кейн – главная надежда Англии / фото Getty Images

Расклады перед финалом

Если на старте Евро Англия считалась главным фаворитом турнира, то сейчас распределение сил изменилось. Эксперты называют Испанию фаворитом финала, но шансы близки к равным.

Вероятность победы "фурии рохи" составляет ориентировочно 58% против 42% на команду Саутгейта. На руку Англии должна сыграть кадровая ситуация, тренер сможет рассчитывать на всех игроков из заявки.

Важно. Все желтые карточки перед финалом Евро-2024 "сгорают", поэтому ни один игрок не может пропустить решающую игру из-за перебора предупреждений. Единственным поводом для дисквалификации могла стать красная карточка в полуфинале. Однако игроки Испании и Англии обошлись в 1/2 финала без удалений.

Испания же в четвертьфинале потеряла Педри, который из-за жесткого фола от Крооса получил травму и вернется только перед стартом сезона 2024-2025. Также под вопросом и участие запасного правого защитника Хесуса Наваса.

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Ориентировочные составы

Несмотря на отсутствие кадровых проблем, именно состав Англии является большей загадкой перед финалом. Во-первых, открытый вопрос левого защитника. Почти весь турнир там сыграл номинальный правый бек Триппьер из-за травмы Шоу.

Впрочем, в полуфинале Люк вышел на замену в перерыве и показал неплохую игру. Поэтому непонятно, кому доверится Саутгейт в решающем матче. Также под вопросом может быть и участие Коби Мейну в паре с Декланом Райсом в центре.

На этой позиции коуч использовал сначала Александера-Арнольда, затем – Галлахера. А уже в плей-офф это место занял Мейну и каши не испортил. Готов ли осторожный Саутгейт выставить в основе на финал 19-летнего парня с малым опытом больших игр? Кто знает.



Коби Мейну завоевал место в старте сборной Англии / фото Getty Images

У Испании же в плане основы все куда более очевидно. Ле Норман и Карвахаль были дисквалифицированы на полуфинал, но на решающую игру должны вернуться в основу.

Поэтому Начо придется сесть на скамейку запасных. Что же касается травмированного Педри, то его феерично подменяет Дани Ольмо, у которого 3 гола и 2 ассиста на Евро-2024.

Ожидаемые составы:

Испания: Симон – Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья – Родри, Руис – Ямал, Ольмо, Уильямс – Мората.

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Гуэхи, Триппьер – Райс, Мейну – Фоден, Беллингем, Сака – Кейн.

Клеймо Гарета Саутгейта

Тренеры обеих команд являются довольно интересными фигурами. Саутгейт провел не очень звездную игровую карьеру за Кристал Пэлас, Астон Виллу и Мидлсбро, но с последними смог даже дойти до финала Кубка УЕФА-2006.

Впрочем больше всего Гарет запомнился нереализованным пенальти на Евро-1996 в полуфинале с немцами. Из-за того промаха Англия не попала в финал, а сам защитник стал объектом травли на Родине.



Гарет Саутгейт пытается завершить путь от антигероя до героя / фото Getty Images

Исправить ситуацию Саутгейт пытается в роли тренера. Сборную Англии специалист возглавил в 2016 году и с тех пор доходил как минимум до полуфинала на трех из четырех крупных турнирах (ЧМ-2018, Евро-2020 и Евро-2024).

При этом Гарета продолжают критиковать за прагматичный стиль игры и отсутствие зрелища при наличии крутых мастеров. Но результаты говорят сами за себя, со времен победы на Мундиале-1966 Англия еще никогда так близко к трофеям не приближалась.

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Загадочный Луис де ла Фуэнте загадочный Луис де ла Фуэнте

Куда менее известен визави Саутгейта по финалу. Луис де ла Фуэнте тоже провел не слишком яркую карьеру, хотя с Атлетиком успел выиграть два чемпионства и Кубок в 80-е.

Как тренер, де ла Фуэнте уже давно работает с молодежными и юношескими командами Испании (такая себе пиренейская версия Александра Петракова). Причем делает это успешно!



Луис де ла Фуэнте стал открытием Евро-2024 / фото Getty Images

Испанцы выиграли Евро-2015 в категории U-19, а также молодежное Евро-2019 с командой U-21. Также де ла Фуэнте возил "фурию роху" на прошлые Олимпийские игры-2020 в Токио, где команда взяла серебро из-за поражения в финале от Бразилии (1:2).

В конце концов после неудачи Луиса Энрике на ЧМ-2022 де ла Фуэнте доверили кресло взрослой сборной. Скепсиса было немало, но Луис продолжил вектор развития своего предшественника и удачно интегрировал молодежь в игру команды. На Евро-2024 поехали семь серебряных призеров прошлой Олимпиады:

Унаи Симон

Марк Кукурелья

Микель Мерино

Мартин Субименди

Педри

Дани Ольмо

Микель Оярсабаль

История выступлений на Евро

Испания является одной из рекордсменок чемпионата Европы. "Фурия роха" четыре раза выходила в финал, выиграв три из них (1964, 2008, 2012). Столько же трофеев имеет и сборная Германии, поэтому победа в Берлине выведет испанцев в чистые рекордсмены турнира.

А вот Англия еще ни разу не поднимала над головой Кубок Анри Делоне. При этом "три льва" лишь раз выходили в финал. Произошло это на прошлом чемпионате Европы, где команда Саутгейта в Лондоне уступила в решающей игре Италии по пенальти.

Статистика выступлений на чемпионатах Европы:

ИСПАНИЯ АНГЛИЯ 1960 - - 1964 чемпион - 1968 - 3 место 1972 - - 1976 - - 1980 группа (4 место) группа (3 место) 1984 финал - 1988 группа (3 место) группа (4 место) 1992 - группа (4 место) 1996 1/4 финала 1/2 финала 2000 1/4 финала группа (3 место) 2004 группа (3 место) 1/4 финала 2008 чемпион - 2012 чемпион 1/4 финала 2016 1/8 финала 1/8 финала 2020 1/2 финала финал

Очные матчи

Испания и Англия встречались между собой 27 раз. Небольшое преимущество на стороне британской команды – 13 побед при 4-х ничьих и 10-ти поражениях. Разница мячей – 32:45.

Что касается дуэлей на чемпионатах Европы, то там команды играли друг с другом дважды. В 1980 году Англия взяла верх на групповой стадии (2:1). А на домашнем для "трех львов" Евро-1996 англичане прошли Испанию в четвертьфинале по пенальти после 0:0 в основное время.

К слову, на Мундиалях между командами было два матча и здесь уже преимущество на стороне Испании. Правда. обе встречи состоялись довольно давно – 1:0 в 1950-м и 0:0 в 1982-м.

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Где смотреть

Матч Испания – Англия онлайн будет показан в Украине вживую на двух ресурсах. Для интернет-пользователей прямая трансляция финала Евро-2024 будет доступна на ОТТ-платформе Megogo.

Что же касается телезрителей, то прямой эфир матча Испания – Англия состоится на региональных каналах Суспільного. Кроме того, текстовая онлайн-трансляция финала Евро-2024 пройдет на сайте 24 Канала. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.