Вже цієї неділі, 14 липня, футбольна спільнота дізнається нового чемпіона Європи. У фіналі, який пройде в Берліні, зустрінуться збірні Іспанії та Англії. До темиАнглія чи Іспанія: суперкомп'ютер назвав переможця Євро-2024 Тим часом УЄФА визначив бригаду арбітрів, які працюватимуть на фінальній зустрічі. Головним рефері призначений 35-річний Франсуа Летексьє. Допомагати французу на лініях будуть Сиріль Муньє та Мехді Рамуні. Четвертим суддею буде Шимон Марчиняк з Польщі. Головним арбітром VAR буде француз Жером Брісар, а допомагати йому мають його землякВіллі Делажо, а також італієць Массіміліано Ірраті. Летексьє є арбітром категорії ФІФА з 2017 року. Євро-2024 став першим крупним турніром для збірних, де Франсуа працював. Найбільш престижним матчем рефері був Суперкубок УЄФА-2023 між Манчестер Сіті та Севільєю. Також Франсуа був четвертим арбітром цьогорічного фіналу Ліги чемпіонів Боруссія –Реал. Читайте такожПеред фіналом Євро-2024: список найкращих голеадорів турніру На Євро-2024 француз вже перетинався зі збірною Іспанії, засвідчивши розгромну перемогу підопічних де ла Фуенте над Грузією в 1/8 фіналу (4:1). На цьому чемпіонаті Летексьє показав 9 жовтих та жодної червоної картки у трьох іграх.