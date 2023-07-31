На нещодавньому чемпіонаті світу з фехтування стався гучний скандал, у який була втягнута Ольга Харлан. Українська спортсменка отримала дискваліфікацію після перемоги над росіянкою Анною Смірновою.

До теми Дискваліфікація Харлан через росіянку: все про скандал з українкою на чемпіонаті світу

Наша фехтувальниця без проблем здолала "нейтральну" опонентку, але відмовилась потиснути руку представниці країни-терористки. Як наслідок, Міжнародна федерація фехтування виписала Харлан чорну картку.

Українка розповіла про те, що вона сказала Смирновій у відповідь на пропозицію рукостискання. Також Ольга згадала про неймовірну підтримку з боку українців.

Дуже велика підтримка була від всієї української команди, я відчувала це. Багато хто змирився із ситуацією, як і я вже змирилася, що у мене є чорна картка. Треба було опанувати себе і змиритися, що я не буду змагатися в командних. Вже не було геппі-енду для мене на цих змаганнях. Але я розуміла, що мені вдалося щось таке зробити, що, можливо, змінить багато чого у світі спорту. Я просто діяла за своїм відчуттям та серцем, просто по-іншому не могла. Дуже багато запитань про те, що я сказала. Чула таке: "Сподіваємося, ти скажеш їй щось погане". Ні, я насамперед поводилася професійно. Я чесно виграла бій, але сказала їй, що я не потисну руку. От і все,

– зізналась Харлан.

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Відзначимо, що гучний резонанс таки зробив свою справу. Дискваліфікація Ольги була призупинена і вона змогла виступити у командному змаганні, допомігши Україні дістатися півфіналу.

Ба більше, Міжнародний олімпійський комітет встав на захист українки. Організація видала Ользі олімпійську ліцензію в індивідуальні змагання, з яких на ЧС її несправедливо викинули.