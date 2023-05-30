Словацька тенісистка красиво підтримала Україну та вибила росіянку із Ролан Гаррос
Джерело:інстаграм Анни Кароліни Шмідлової
Перше коло Ролан Гаррос потішило нас вильотом росіянки Вероніки Кудерметової. Її кривдницею стала тенісистка зі Словаччини Анна Кароліна Шмідлова.
100-та ракетка світу віддала представниці ворожої країни лише чотири гейми та пробилась у друге коло за підсумками двох сетів – 3:6, 1:6. Цікаво, що на корт Анна Кароліна Шмідлова вийшла в екіпіруванні кольорів прапора України.
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Вийшла на корт у синьо-жовтому одязі
Після переможного поєдинку на Ролан Гаррос словацька тенісистка вкотре довела, що таким вчинком хотіла підтримати Україну, а її перемога над росіянкою має тепер особливе значення.
В інстаграмі тенісистки з'явилось фото з матчу, до якого вона додала смайли блакитного та жовтого сердечка.
Шмідлова підтримала Україну / Скриншот із інстаграму тенісистки
Костюк освистали на Ролан Гаррос
- Старт Ролан Гаррос вже видався скандальним. Марта Костюк програла Аріні Сабалєнко та традиційно не стала тиснути руку суперниці країни-агресора після поєдинку. Такий вчинок українки місцева публіка зустріла свисто.
- Костюк вже прокоментувала ситуацію та заявила, що людям, які її освистали, повинно бути соромно. Також за Марту заступився міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який запросив глядачів у зруйновану окупантами Бучу.
- Сабалєнко ж заявила, що українка не заслуговує на таку реакцію фанатів.