Не спокусившись на великі суми: герой фіналу ЧС перейшов у стан чвертьфіналіста Ліги чемпіонів

Анхель Ді Марія вирішив продовжувати свою кар'єру на високому рівні. Аргентинець мав нагоду відправитись "на заробітки".

Анхель Ді Марія перейшов у стан португальської Бенфіки. Вінгер свого часу уже виступав за "орлів".

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Паличка-виручалочка

Досвідчений аргентинський футболіст, який допоміг своїй національній збірній виграти чемпіонат світу (зокрема, заробив пенальті та забив гол у фіналі) не послідував трендам та не перебрався у колективи із Близького сходу або США, які пропонували гравцеві пристойні суми. У своєму віці Ді Марія сміло міг поїхати "на заробітки" як це зробила низка інших маститих виконавців (Едуард Менді, Каліду Кулібалі, Карім Бензема та інші). Проте аргентинець вирішив, що він жадає грати на найвищому рівні.

Таким чином, Анхель вирішив поєднати приємне з корисним, оскільки він офіційно повернувся у стан амбітної португальської Бенфіки, за яку свого часу виступав. Аргентинець "дістався" орлам задарма, оскільки перед підписанням контракту він уже покинув Ювентус. Сторони оформили угоду на один рік, тому досвідченому футболісту швиденько потрібно брати усе у свої руки. До того ж Бенфіка минулого сезону стала чемпіоном Португалії та вийшла у груповий етап ЛЧ, де добре продемонструвала себе, дійшовши до чвертьфіналу турніру.

Ді Марія виступав за Бенфіку з 2007-го по 2010-ий рік, перебравшись до стану "орлів" з Росаріо за 8 мільйонів євро. З новоспеченим колективом аргентинець став чемпіоном Португалії та двічі тріумфував у Кубку тамтешньої ліги. Саме з Бенфіки, за яку гравець провів 121 матч (15 голів та 28 асистів), Анхель згодом перейшов до Реалу за 33 мільйони євро.

Анхель Ді Марія / інстаграм Бенфіки