Анхель Ди Мария перешел в португальскую Бенфику. Вингер в свое время уже выступал за "орлов".
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Палочка-выручалочка
Опытный аргентинский футболист, который помог своей национальной сборной выиграть чемпионат мира (в частности, заработал пенальти и забил гол в финале) не последовал трендам и не перебрался в коллективы с Ближнего востока или США, предлагавшие приличные игроку. В своем возрасте Ди Мария смело мог поехать "на заработки", как это сделал ряд других маститых исполнителей (Эдуард Менди, Калиду Кулибали, Карим Бензема и другие). Однако аргентинец решил, что он хочет играть на самом высоком уровне.
Таким образом, Анхель решил соединить приятное с полезным, поскольку он официально вернулся в состояние амбициозной португальской Бенфики, за которую в свое время выступал. Аргентинец "достался" орлам даром, поскольку перед подписанием контракта он уже покинул Ювентус. Стороны оформили соглашение на один год, поэтому опытному футболисту нужно брать все в свои руки. К тому же Бенфика в прошлом сезоне стала чемпионом Португалии и вышла в групповой этап ЛЧ, где хорошо продемонстрировала себя, дойдя до четвертьфинала турнира.
Анхель Ди Мария / инстаграмм Бенфики