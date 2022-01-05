В англійському футболі буду заангажованим журналістом, – дружина Зінченка про подальшу кар'єру

Влада Зінченко (псевдонім Седан) розповіла про свої подальші плани в журналістиці. Дружина українського футболіста наразі не планує працювати в провідних англійських медіа.

Седан: Це не та мова, з якою йти й працювати

За словами Влади, вона наразі не хоче працювати в відомому спортивному ЗМІ – Sky. Вона наголосила, що не ставила перед собою таку ціль.

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Журналістка розповіла, що зараз вона намагається досконало вивчити українську. Хоча Седан з україномовної родини, проте вона запевняє, що нерідко трапляються нюанси та прогалини у розмові.

Розмовляючи українською мовою я маю багато нюансів. А нині цим займаюся і вдосконалюю її. Якщо говорити про англійську мову, то для побуту її мені вистачає. Але це не та мова, з якою йти й працювати. Я реалістка. Якщо говорити про телебачення, то це має бути гарна англійська мова,

– сказала Седан.

Дружина Зінченка назвала ще один нюанс, який перешкоджає їй працювати на англійському телебаченні.

"Якщо я виведу свою англійську мову на хороший рівень і можу працювати на телебаченні. Але в англійському футболі я буду заангажованим журналістом, вболіваю за команду Олександра", – додала Зінченко.