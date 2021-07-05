В Англії вимагають відсторонити від роботи арбітра матчу України на Євро: що сталося
Джерело:AD.nl
Німецький арбітр Фелікс Брих потрапив під критику зарубіжної преси після матчу Україна – Англія на Євро-2020. Наша команда розгромно поступилася з рахунком 0:4, але до роботи рефері питань не повинно б бути.
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Англійці відразу закликали усунути Бриха від роботи і посадити на карантин, як це було з гравцями їх національної команди Мейсоном Маунтом і Беном Чілуеллом. Вони обнялися з гравцем збірної Шотландії Біллі Гілмором, а пізніше у нього був виявлений коронавірус, тому на карантин відправився не тільки хворий, але і англійці.
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Як пройшов матч Україна – Англія
- Збірна України програла англійцям та вилетіла з Євро-2020. Супернику вдалося забити 4 м'ячі у наші ворота. Голами відзначилися Магуайр, Хендерсон, а Кейн оформив дубль.
- Найкращим футболістом України в матчі з Англією став Євген Макаренко. Вийшовши на поле на 64 хвилині, він віддав 19 точних передач з 20 (95%).
- Головний тренер українців Андрій Шевченко пояснив, що зіграли роль епізоди, де не дограли до кінця. Й звернув увагу, що в англійців була перевага на стандартах.