Тренерський штаб Брентфорда виставив на гру проти збірної України резервний склад, додавши лише двох гравців основи – Понтуса Янсона та Джошуа Дасілву. Руслан Ротань теж мав можливість поекспериментувати зі складом напередодні відповідального поєдинку на "Вемблі", пише 24 Канал.

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Тренування з підвищеною відповідальністю

Місце у воротах зайняв голкіпер Реалу Андрій Лунін, в центрі захисту вийшов Олександр Сваток. Крім того, з перших хвилин розпочали гру Віталій Буяльський, від послуг якого відмовився попередній тренер збірної Олександр Петраков, а також Артем Бондаренко, можливості якого добре відомі Руслану Ротаню.

Склад збірної України

Перший тайм: Лунін, Миколенко, Матвієнко, Сваток, Караваєв, Степаненко, Маліновський, Бондаренко, Мудрик, Буяльський, Яремчук

Лунін, Миколенко, Матвієнко, Сваток, Караваєв, Степаненко, Маліновський, Бондаренко, Мудрик, Буяльський, Яремчук Запасні: Шевченко, Соболь, Попов, Мірошниченко, Сарапій, Піхальонок, Судаков, Коноплянка, Циганков, Довбик

У першому таймі голом у ворота Брентфорда відзначився захисник Дніпра-1 Олександр Сваток. Подвоїв перевагу "синьо-жовтих" у другій половині гри хавбек "гірників" Георгій Судаков.

Автор першого забитого голу Сваток / instagram.com/uafukraine

У підсумку команда Ротаня без особливих проблем здобула перемогу з рахунком 2:0 над резервістами "бджіл".

Ця гра стала останньою репетицією "синьо-жовтих" напередодні поєдинку проти збірної Англії.

Зверніть увагу! Матч Англія – Україна відбудеться у неділю, 26 березня, на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Стартовий свисток арбітра сповістить про початок поєдинку о 19:00 за київським часом. Гру судитиме нідерландська бригада арбітрів.