Тренерський штаб Брентфорда виставив на гру проти збірної України резервний склад, додавши лише двох гравців основи – Понтуса Янсона та Джошуа Дасілву. Руслан Ротань теж мав можливість поекспериментувати зі складом напередодні відповідального поєдинку на "Вемблі", пише 24 Канал.
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Тренування з підвищеною відповідальністю
Місце у воротах зайняв голкіпер Реалу Андрій Лунін, в центрі захисту вийшов Олександр Сваток. Крім того, з перших хвилин розпочали гру Віталій Буяльський, від послуг якого відмовився попередній тренер збірної Олександр Петраков, а також Артем Бондаренко, можливості якого добре відомі Руслану Ротаню.
Склад збірної України
- Перший тайм: Лунін, Миколенко, Матвієнко, Сваток, Караваєв, Степаненко, Маліновський, Бондаренко, Мудрик, Буяльський, Яремчук
- Запасні: Шевченко, Соболь, Попов, Мірошниченко, Сарапій, Піхальонок, Судаков, Коноплянка, Циганков, Довбик
У першому таймі голом у ворота Брентфорда відзначився захисник Дніпра-1 Олександр Сваток. Подвоїв перевагу "синьо-жовтих" у другій половині гри хавбек "гірників" Георгій Судаков.
Автор першого забитого голу Сваток / instagram.com/uafukraine
У підсумку команда Ротаня без особливих проблем здобула перемогу з рахунком 2:0 над резервістами "бджіл".
Ця гра стала останньою репетицією "синьо-жовтих" напередодні поєдинку проти збірної Англії.