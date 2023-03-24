Гаррі Кейн таки зміг стати найкращим бомбардиром у історії збірної Англії. Певний час він ділив першу сходинку топу з іншою легендою світового футболу.
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Спробує свої сили проти України
Свій рекорд, а саме 54-ий гол у футболці національної збірної Англії Гаррі Кейн оформив у матчу відбору до Євро-2024. Сталося це у стартовому поєдинку кваліфікації, а саме у зустрічі зі збірною Італії (1:2). Нападник забив другий гол для своєї команди у тому матчі, зробив ж це Кейн з одинадцятиметрової позначки. Таким чином Гаррі і став найкращим бомбардиром в історії збірної "трьох левів", врешті-решт випередивши Вейна Руні, з яким Кейн певний період ділив першу сходинку гонки бомбардирів.
Нагадаємо, що новоспечений рекордсмен уже 26-го березня спробує записати якнайбільше голів на свій рахунок вже у матчі проти збірної України. Для "синьо-жовтих" цей поєдинок стане першим у рамках відбору до Євро-2024, яке відбудеться у Німеччині.
Гаррі Кейн у збірній Англії
- Нападник дебютував за команду з "Туманного Альбіона" у 2015-му році у матчі проти Литви, в якому йому ж відразу вдалось відзначитись першим голом за збірну. Загалом Гаррі провів 81 матч у англійській футболці.
- Кейн став капітаном "трьох левів" на чемпіонаті світу-2018.
- Гучних досягнень Гаррі зі своєю збірною не має. Англійці ставали другими на Євро-2020, а також четвертими на Мундіалі 2018-го року.