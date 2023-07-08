Англія – Іспанія: онлайн-трансляція фіналу молодіжного Євро-2023
Молодіжні збірні Англії та Іспанії зіграють у фіналі Євро-2023. Матч відбудеться у суботу, 8 липня. Онлайн-трансляція фіналу Англія – Іспанія доступна на сайті 24 Каналу.
Збірна Іспанія вп'яте за останні сім розіграшів молодіжного чемпіонату Європи зіграє у фіналі. У 2011, 2013 та 2019 році для "фурії роха" це закінчилося тріумфом. Та й загалом Іспанія п'ять разів вигравала молодіжний Євро. І ділить за цим показником перші два місця з італійцями. Тож якщо вони переможуть 8 липня 2023 року, то вийдуть на чисте перше місце.
До теми Молодіжне Євро-2023: результати матчів та турнірна таблиця
А от англійці лише двічі перемагали на цьому турнірі. Та й було це ще в 1982 та 1984 роках. І якраз в 1984 році вдалося обіграти іспанців (тоді турнір проводили за круговою системою, і фінал так само складався з ігор вдома і в гостях – Англія виграла вдома 2:0 і програла на виїзді 0:1)
А в фіналі англійці востаннє грали у 2009 році, коли поступилися німцям. Тож якщо переможуть англійці, то вони зрівняються за кількістю перемог зі збірною Німеччини та вже неіснуючого СРСР.8 липня 2023 року Іспанія та Англія визначать нового чемпіона Європи серед молодіжних футбольних збірних. Гра відбудеться в грузинському місті Батумі. Початок о 19:00.
Ексклюзивний транслятор молодіжного чемпіонату Європи з футболу 2023 на території України – Суспільне Спорт. Тож фінал Англія – Іспанія наживо покажуть на місцевих телеканалах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Чернігів тощо), а також на Youtube-каналі Суспільне Спорт. Також буде доступна трансляція на Радіо Промінь.
Відеотрансляція фіналу Англія – Іспанія на Євро-2023 буде доступна на сайті 24 Каналу в плеєрі нижче. Початок – за 30 хвилин до старту матчу.