Сборная Испания в пятый раз за последние семь розыгрышей молодежного чемпионата Европы сыграет в финале. В 2011, 2013 и 2019 годах для "фурии роха" это закончилось триумфом. Да и вообще Испания пять раз выигрывала молодежный Евро. И делит по этому показателю первые два места с итальянцами. Если они победят 8 июля 2023 года, то выйдут на чистое первое место.

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А вот англичане всего дважды побеждали на этом турнире. Да и было это еще в 1982 и 1984 годах. И как раз в 1984 году удалось обыграть испанцев (тогда турнир проводили по круговой системе, и финал так же состоял из игр дома и в гостях – Англия выиграла дома 2:0 и проиграла на выезде 0:1)

А в финале англичане последний раз играли в 2009 году, когда уступили немцам. Если победят англичане, то они сравняются по количеству побед со сборной Германии и уже несуществующего СССР.

8 июля 2023 года Испания и Англия определят нового чемпиона Европы среди молодежных футбольных сборных. Игра состоится в грузинском городе Батуми. Начало в 19.00.

Эксклюзивный транслятор молодежного чемпионата Европы по футболу 2023 года на территории Украины – Суспільне Спорт. Поэтому финал Англия – Испания вживую покажут на местных телеканалах Суспільне (Суспільне Київ, Суспільне Чернігів и т.д.), а также на Youtube-канале Суспільне Спорт. Также будет доступна трансляция на Радіо Промінь.

Видеотрансляция финала Англия – Испания на Евро-2023 будет доступна на сайте 24 Канала в плеере ниже. Начало – за 30 минут до старта матча.