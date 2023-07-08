Збірна Іспанія вп'яте за останні сім розіграшів молодіжного чемпіонату Європи зіграє у фіналі. У 2011, 2013 та 2019 році для "фурії роха" це закінчилося тріумфом. Та й загалом Іспанія п'ять разів вигравала молодіжний Євро. І ділить за цим показником перші два місця з італійцями. Тож якщо вони переможуть 8 липня 2023 року, то вийдуть на чисте перше місце.

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А от англійці лише двічі перемагали на цьому турнірі. Та й було це ще в 1982 та 1984 роках. І якраз в 1984 році вдалося обіграти іспанців (тоді турнір проводили за круговою системою, і фінал так само складався з ігор вдома і в гостях – Англія виграла вдома 2:0 і програла на виїзді 0:1)

А в фіналі англійці востаннє грали у 2009 році, коли поступилися німцям. Тож якщо переможуть англійці, то вони зрівняються за кількістю перемог зі збірною Німеччини та вже неіснуючого СРСР.

8 липня 2023 року Іспанія та Англія визначать нового чемпіона Європи серед молодіжних футбольних збірних. Гра відбудеться в грузинському місті Батумі. Початок о 19:00.

Ексклюзивний транслятор молодіжного чемпіонату Європи з футболу 2023 на території України – Суспільне Спорт. Тож фінал Англія – Іспанія наживо покажуть на місцевих телеканалах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Чернігів тощо), а також на Youtube-каналі Суспільне Спорт. Також буде доступна трансляція на Радіо Промінь.

Відеотрансляція фіналу Англія – Іспанія на Євро-2023 буде доступна на сайті 24 Каналу в плеєрі нижче. Початок – за 30 хвилин до старту матчу.