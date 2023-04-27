Маяр Шериф (Єгипет) — Ангеліна Калініна (Україна) (6:2, 7:6(3))

Ангеліна Калініна, яка отримала 30-й номер посіву, починала свій виступ одразу з другого раунду. Суперницею українки була добре відома їй тенісистка з Єгипту Маяр Шериф, пише 24 Канал.

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У попередніх зустрічах Калініна двічі обігрувала єгиптянку, тож у третьому протистоянні усі сподівалися на повторення успіху. Проте перший сет наша теніситистка програла з рахунком 2:6.

У другій партії Ангеліна програвала 2:4, але завдяки бійцівським якостям зуміла довести сет до тай-брейку. Але на нього у Калініної вже не вистачило сил. У підсумку українка програла свій четвертий поспіль поєдинок на турнірах, в яких брала участь. Востаннє перша ракетка України перемагала 10 березня в американському Індіан-Веллсі. Нагадаємо, що торік 26-річна тенісистка зуміла дійти до чвертьфіналу турніру в Мадриді.

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