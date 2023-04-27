Маяр Шериф (Египет) – Ангелина Калинина (Украина) (6:2, 7:6(3))

Ангелина Калинина, получившая 30-й номер посева, начинала свое выступление сразу со второго раунда. Соперницей украинки была хорошо известная ей теннисистка из Египта Маяр Шериф, пишет 24 Канал.

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В предыдущих встречах Калинина дважды обыгрывала египтянку, так что в третьем противостоянии все надеялись на повторение успеха. Однако первый сет наша теннисистка проиграла со счетом 2:6.

Во второй партии Ангелина проигрывала 2:4, но благодаря бойцовским качествам сумела довести сет до тай-брейка. Но на него у Калининой уже не хватило сил. В итоге украинка проиграла свой четвертый подряд поединок на турнирах, в которых участвовала. В последний раз первая ракетка Украины побеждала 10 марта в американском Индиан-Уэллсе. Напомним, что в прошлом году 26-летняя теннисистка сумела дойти до четвертьфинала турнира в Мадриде.

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