Марта Костюк (Україна) – Каміла Осоріо (Колумбія) 1:2 (6:3, 4:6, 3:6)

Завдяки високому рейтингу, Марта Костюк розпочала виступ на турнірі серії WTA 1000 у Мадриді одразу з другого кола. Суперницею нашої тенісистки була Каміла Осоріо з Колумбії, пише 24 Канал.

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Українка жодного разу у своїй кар'єрі не долала другий раунд в турнірах серії WTA 1000, а тому в Мадриді Марта мала чудовий шанс встановити особистий рекорд. Її суперниця не належить до топ-зірок світового тенісу та займає 115-ту сходинку в рейтингу WTA.

Друга ракетка України досить впевнено розпочала матч, перемігши суперницю у першому сеті. Проте колумбійська тенісистка зуміла перехопити ініціативу. Каміла Осоріо взяла дві наступні партії, залишивши Костюк за бортом турніру.

Огляд матчу Костюк – Осоріо

Таким чином, третя з п'яти українок завершила виступи на змаганнях у Іспанії. Раніше турнір в Мадриді покинули Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.