Леся Цуренко (Україна) – Лючія Бронцетті (Італія) 2:0 (6:1 / 6:3)

У столиці Іспанії Мадриді проходить жіночий тенісний турнір на ґрунті категорії WTA1000. Серед учасників є п'ятеро українок, але Еліна Світоліна вже залишила змагання, пише 24 канал.

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А ось інша наша представниця Леся Цуренко свою гру першого кола виграла. Суперницею спортсменки з Рівненщини стала шоста ракетка Італії на 97 номер рейтингу WTA Лючія Бронцетті.

У першому сеті Цуренко віддала італійці всього один гейм, хоч і на своїй подачі. Втім три брейки дали українці можливість виграти сет з рахунком 6:1.

У другому Лючія програла перший же гейм на своїй подачі, віддавши ініціативу Цуренко. У підсумку Леся довела сет до рахунку 5:3 та зробила брейк в останньому геймі.

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Таким чином українка пройшла у друге коло, де її опоненткою стане швейцарка Жиль Тайхманн (№30 WTA). Ця спортсменка ніколи не перетиналась із Цуренко, тоді як у лютому в Абу-Дабі здолала іншу українку Даяну Ястремську.

Тим часом сама Ястремська у першому колі в Мадриді протистоятиме Ежені Бушар. А ось Ангеліна Калініна та Марта Костюк стартуватимуть з другого кола автоматично.