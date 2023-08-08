Польська тенісистка Іга Швьонтек вже більше року знаходиться на першому місці рейтингу WTA. Виявляється, у дівчини є свій секрет для успіху.

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Нещодавно Іга тріумфувала на домашньому турнірі у Варшаві. Тепер же спортсменка готується до Мастерса в Монреалі, де має стартувати з другого кола.

Полячка провела відкрите тренування у Канаді із заліпленим стрічкою ротом. Швьонтек у такому стані продовжувала відбивати м'ячі. Як виявилось, цей вчинок не є ніякою акцією за свободу слова.

Її фітнес-тренер Мацей Рищук пояснив, що в останні дні така вправа стала для тенісистки звичною. За його словами, стрічка дозволяє тенісистці обмежити споживання кисню, щоб бути більш витривалою на корті.

Важче дихати, коли ти вдихаєш лише носом. Це значно простіше, щоб моє серцебиття підвищувалося. Я не буду пояснювати, у чому саме справа, бо не експертка. Іноді я не розумію того, що мені радять робити, але роблю це вже досить тривалий час. І це стає досить легко. Звичайно, можна побачити різницю у тому, як складно стає на корті з цією стрічкою на роті. Гадаю, це варіант роботи над моєю витривалістю, щоб я не бігала на корті та не робила екстримальні речі,

– зізналась Швьонтек.

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Відзначимо, що цього року Іга вдруге поспіль виграла Ролан Гаррос. Також полячка тріумфувала на змаганнях у Досі, Штутгарті та Варшаві. На першому місці рейтингу WTA Швьонтек перебуває вже 71 тиждень.