Андрію Шевченку – 48: УАФ привітала легенду українського футболу з Днем народження

29 вересня 2024, 18:56
Читать новость на русском
Автор: Єгор Торяник

Джерело:

УАФ

Сьогодні, 29 вересня, Андрій Шевченко святкує свій День народження. Легенді київського Динамо, італійського Мілана та президенту Української асоціації футболу виповнилось 48 років.

Українська асоціації футболу привітала свого керівника з Днем народження. Пресслужба організації виклала пост на офіційній сторінці в інстаграм з теплими словами у бік Андрія Шевченка.

Читайте також Легенда київського Динамо оцінив перспективи "біло-синіх" після фіаско в Лізі Європи

Привітання від УАФ 

Андрій Шевченко майже рік керує головною футбольною організацією в Україні. Пресслужба УАФ привітала легендарного футболіста, а нині спортивного функціонера.

Щиро вітаємо Андрія Миколайовича зі святом, бажаємо міцного здоров'я, нових досягнень у розвитку вітчизняного та європейського футболу та найважливішого для кожного українця – перемоги України у війні проти агресора,
– йдеться у привітанні.

Здобутки Шевченка у футболі

  • Андрій Шевченко за свою кар'єру у Динамо став 5-разовим чемпіоном України, тричі тріумфував у Кубку України та одного разу вигравав Суперкубок країни.
  • Під час виступів у Мілані легенда українського футболу вигравав чемпіонат, кубок та Суперкубок Італії. Також тріумфував у Лізі чемпіонів та Суперкубку УЄФА.
  • У 2004 році Андрій Шевченко отримав найпрестижнішу індивідуальну нагороду "Золотий м'яч". 