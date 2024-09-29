Андрію Шевченку – 48: УАФ привітала легенду українського футболу з Днем народження

Сьогодні, 29 вересня, Андрій Шевченко святкує свій День народження. Легенді київського Динамо, італійського Мілана та президенту Української асоціації футболу виповнилось 48 років.

Українська асоціації футболу привітала свого керівника з Днем народження. Пресслужба організації виклала пост на офіційній сторінці в інстаграм з теплими словами у бік Андрія Шевченка.

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Привітання від УАФ

Андрій Шевченко майже рік керує головною футбольною організацією в Україні. Пресслужба УАФ привітала легендарного футболіста, а нині спортивного функціонера.

Щиро вітаємо Андрія Миколайовича зі святом, бажаємо міцного здоров'я, нових досягнень у розвитку вітчизняного та європейського футболу та найважливішого для кожного українця – перемоги України у війні проти агресора,

– йдеться у привітанні.

Здобутки Шевченка у футболі