Українська асоціації футболу привітала свого керівника з Днем народження. Пресслужба організації виклала пост на офіційній сторінці в інстаграм з теплими словами у бік Андрія Шевченка.
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Привітання від УАФ
Андрій Шевченко майже рік керує головною футбольною організацією в Україні. Пресслужба УАФ привітала легендарного футболіста, а нині спортивного функціонера.
Щиро вітаємо Андрія Миколайовича зі святом, бажаємо міцного здоров'я, нових досягнень у розвитку вітчизняного та європейського футболу та найважливішого для кожного українця – перемоги України у війні проти агресора,
– йдеться у привітанні.
Здобутки Шевченка у футболі
- Андрій Шевченко за свою кар'єру у Динамо став 5-разовим чемпіоном України, тричі тріумфував у Кубку України та одного разу вигравав Суперкубок країни.
- Під час виступів у Мілані легенда українського футболу вигравав чемпіонат, кубок та Суперкубок Італії. Також тріумфував у Лізі чемпіонів та Суперкубку УЄФА.
- У 2004 році Андрій Шевченко отримав найпрестижнішу індивідуальну нагороду "Золотий м'яч".